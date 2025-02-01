Тюменский межвузовский кампус и научные исследования представили в Казахстане

| Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Тюменский межвузовский кампус и совместные научные исследования презентовали в Казахстане представители команды InvestTyumen. Встреча прошла в Министерстве науки и высшего образования с ведущими университетами дружественного государства, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Наш регион презентовал проекты, в которых возможно участие университетов Казахстана, представителей бизнес-сообщества. Сотрудничество с Казахстаном носит стратегический характер, у нас много точек взаимного развития", - уточнил заместитель директора департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Александр Горлатов.

Также экспертов заинтересовали программы Западно-Сибирского научного образовательного центра и сотрудничество по программе академической мобильности студентов.

Участники тюменской делегации посетили ведущие вузы Казахстана: Нарикбаев университет, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Медицинский университет Астаны.

Отметим, ранее команда InvestTyumen представила модель Нефтегазового кластера.