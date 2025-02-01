Тюменцам помогли избавиться от 48 млн спам-звонков

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Тюменской области за 2024 год. Антиспам-решения компании, использующие аналитику Big Data, за это время заблокировали более десяти миллионов минут нежелательных звонков, что составляет 20 лет спам-вызовов.

За 2024 год сервис "Защитник" от МТС заблокировал почти 48 миллионов нежелательных вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 10 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории "Реклама и опросы", на втором месте – "Финансовые организации", на третьем – "Коллекторы". Чаще всего спам-звонки тюменцам поступали в ноябре.

"С каждым годом телефонные мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы защитить наших абонентов от нежелательных звонков, совершенствуя решения для борьбы с ними. Например, умные алгоритмы "Защитника" присваивают номерам категории спама, а абонент может выбрать те сферы, от которых не хочет получать звонки. Это позволяет тюменцам сосредоточиться на важных делах, сохранять спокойствие и не отвлекаться на раздражающие разговоры. Блокировка подозрительных звонков не только сэкономила время пользователям, предупредив о возможном спаме, но и уберегла от серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников", – прокомментировала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.