Стратегию развития ИИ в России обсудят на "Инфотехе" в Тюменской области
Федеральной площадкой по обсуждению стратегии развития искусственного интеллекта в России стал форум "Инфотех" Тюменской области. Уже второй раз эта тема станет главной на деловом событии.
Об этом рассказал директор департамент информатизации Тюменской области Станислав Логинов на первой в 2025 г. встрече с представителями IT-компаний региона.
"Форум "Инфотех" пройдет 22 и 23 октября при поддержке Минцифры. Главная тема - технологические решения на основе искусственного интеллекта. Договоренность об этом была с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым. За Тюменской областью закреплен федеральный проект по развитию искусственного интеллекта. Все, что касается декомпозиции проекта, лучших практик, стратегии, будем обсуждать на форуме", - подчеркнул директор департамента.
Он также отметил, что блоку информационной безопасности посвятили "Инфофорум". Федеральное событие состоится с 22 по 25 апреля. Площадка примет часть традиционных блоков "Инфотеха".
"В частности, информационную безопасность, импортозамещение программных продуктов. Участие примет курирующий заместитель главы Минцифры. Уже формируются делегации из других регионов", - уточнил Станислав Логинов.
Департамент обсуждает с отраслевым сообществом создание социально значимого проекта, связанного с детской безопасностью в сетях. Он будет наполнен актуальной информацией по различным жизненным ситуациям, которая полезна и для взрослых.
"В текущем году перед нами стоят новые вызовы и задачи в рамках нового национального проекта "Экономика данных", реализация которых потребует нашего совместного усилия. Поддержание постоянной связи с региональными руководителями и экспертами в области информационных технологий является приоритетом нашей работы", - резюмировал руководитель.
Оксана Корнеенкова