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Стратегию развития ИИ в России обсудят на "Инфотехе" в Тюменской области

Общество, 10:43 21 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Федеральной площадкой по обсуждению стратегии развития искусственного интеллекта в России стал форум "Инфотех" Тюменской области. Уже второй раз эта тема станет главной на деловом событии.

Об этом рассказал директор департамент информатизации Тюменской области Станислав Логинов на первой в 2025 г. встрече с представителями IT-компаний региона.

департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

"Форум "Инфотех" пройдет 22 и 23 октября при поддержке Минцифры. Главная тема - технологические решения на основе искусственного интеллекта. Договоренность об этом была с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым. За Тюменской областью закреплен федеральный проект по развитию искусственного интеллекта. Все, что касается декомпозиции проекта, лучших практик, стратегии, будем обсуждать на форуме", - подчеркнул директор департамента.

Он также отметил, что блоку информационной безопасности посвятили "Инфофорум". Федеральное событие состоится с 22 по 25 апреля. Площадка примет часть традиционных блоков "Инфотеха".

"В частности, информационную безопасность, импортозамещение программных продуктов. Участие примет курирующий заместитель главы Минцифры. Уже формируются делегации из других регионов", - уточнил Станислав Логинов.

Департамент обсуждает с отраслевым сообществом создание социально значимого проекта, связанного с детской безопасностью в сетях. Он будет наполнен актуальной информацией по различным жизненным ситуациям, которая полезна и для взрослых.

"В текущем году перед нами стоят новые вызовы и задачи в рамках нового национального проекта "Экономика данных", реализация которых потребует нашего совместного усилия. Поддержание постоянной связи с региональными руководителями и экспертами в области информационных технологий является приоритетом нашей работы", - резюмировал руководитель.

Оксана Корнеенкова

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# информационная безопасность , ИНФОТЕХ , искусственный интеллект , национальный проект Экономика данных и цифровая трансформация государства , Станислав Логинов

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