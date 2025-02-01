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Трем молодым семьям вручили жилищные сертификаты в Ишимском районе

Общество, 18:15 21 февраля 2025

из Telegram-канала главы Ишимского района Сергея Ломовцева | Фото: из Telegram-канала главы Ишимского района Сергея Ломовцева

Трем молодым семьям вручили сертификаты в Ишимском районе. Социальную выплату они могут направить на улучшение жилищных условий, сообщает администрация муниципального образования.

"Мы понимаем, насколько значимо иметь собственное жилье для полноценной и стабильной жизни. С начала реализации государственной программы в Ишимском районе уже более 400 семей смогли воспользоваться этой возможностью. Всего в 2025 году сертификаты получат восемь семей", - уточнил глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

Свидетельство на получение выплаты необходимо реализовать в течение семи месяцев. Глава района надеется, что семьи приобретут жилье на своей малой родине.

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# жилищные сертификаты , Ишимский район , молодые семьи , Сергей Ломовцев

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