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В Тюменской области работают четыре центра дневного пребывания для детей с инвалидностью

Общество, 19:49 27 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА “Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА “Тюменская линия"

Четыре центра дневного пребывания для детей с инвалидностью работают в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

С начала 2025 года центры дневного пребывания открылись в Тюмени, Ишиме, Ялуторовске. Первое учреждение начало работать в Тюмени в конце 2023 года при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках пилотного проекта стратегической программы "Сопровождение через всю жизнь", реализуемой Уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

"В центрах дневного пребывания помогают сформировать у детей с инвалидностью необходимые жизненные навыки, социализироваться, улучшить коммуникацию. В целом это способствует улучшению качества жизни семей, которые воспитывают детей с ограничениями по здоровью", – сказала начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова.

В работе специалистов используются адаптивные спортивные настольные игры, проводятся творческие мастер-классы, курсы по формированию жизненной компетенции для подростков от 12 лет.

С телефонами центров дневного пребывания для детей с инвалидностью можно ознакомиться по ссылке. Услуги для родителей бесплатны.

Центры дневного пребывания открываются при поддержке департамента социального развития Тюменской области на базе негосударственных организаций.

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# департамент социального развития Тюменской области , дети

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