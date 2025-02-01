В Тюменской области работают четыре центра дневного пребывания для детей с инвалидностью
Четыре центра дневного пребывания для детей с инвалидностью работают в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
С начала 2025 года центры дневного пребывания открылись в Тюмени, Ишиме, Ялуторовске. Первое учреждение начало работать в Тюмени в конце 2023 года при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках пилотного проекта стратегической программы "Сопровождение через всю жизнь", реализуемой Уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
"В центрах дневного пребывания помогают сформировать у детей с инвалидностью необходимые жизненные навыки, социализироваться, улучшить коммуникацию. В целом это способствует улучшению качества жизни семей, которые воспитывают детей с ограничениями по здоровью", – сказала начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова.
В работе специалистов используются адаптивные спортивные настольные игры, проводятся творческие мастер-классы, курсы по формированию жизненной компетенции для подростков от 12 лет.
С телефонами центров дневного пребывания для детей с инвалидностью можно ознакомиться по ссылке. Услуги для родителей бесплатны.
Центры дневного пребывания открываются при поддержке департамента социального развития Тюменской области на базе негосударственных организаций.