  • 28 февраля 202528.02.2025пятница
  • USD87,6967
    EUR92,0362
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер юго-западный

В Тюменской области календарная весна начнется с оттепели

Общество, 16:11 28 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Весна в Тюменской области начнется с оттепели, 1 марта днем синоптики прогнозируют +2…-3°, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В выходные дни на погоду будет оказывать влияние атмосферный фронт, вызывая местами небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, гололедно-изморозевые отложения. Ожидается ветер юго-западного направления 5-10м/с. Температура воздуха ночью -6…-11°, при прояснении до -15°, днем -2…-7°, местами до +3°.

В понедельник, 3 марта, влияние антициклона будет способствовать прекращению осадков и понижению ночной температуры воздуха. Температура воздуха ночью -13...-18°, днем -1...-8°.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:21 28.02.2025Тюменские студенты примут участие в испытаниях пилотного образца нового газотурбинного двигателя
16:11 28.02.2025В Тюменской области календарная весна начнется с оттепели
16:00 28.02.2025Конфликт из-за незаконной врезки в газопровод в Тюмени взят под контроль правоохранительными органами
15:49 28.02.2025В Сладковском районе семье вручили жилищный сертификат

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора