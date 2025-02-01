В Тюменской области календарная весна начнется с оттепели

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Весна в Тюменской области начнется с оттепели, 1 марта днем синоптики прогнозируют +2…-3°, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В выходные дни на погоду будет оказывать влияние атмосферный фронт, вызывая местами небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, гололедно-изморозевые отложения. Ожидается ветер юго-западного направления 5-10м/с. Температура воздуха ночью -6…-11°, при прояснении до -15°, днем -2…-7°, местами до +3°.

В понедельник, 3 марта, влияние антициклона будет способствовать прекращению осадков и понижению ночной температуры воздуха. Температура воздуха ночью -13...-18°, днем -1...-8°.