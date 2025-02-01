В Заболотье Тобольского района завезли 600 тонн топлива для дизельных электростанций
Завоз топлива для дизельных электростанций завершили в Тобольском районе. Общий объем составил 600 т, сообщает инфоцентр регионального правительства со ссылкой на главу муниципального образования Леонида Митрюшкина.
"Ежегодно правительство Тюменской области выделяет нам субсидию на закупку горючего для электростанций, чтобы обеспечить бесперебойную подачу энергии в дома жителей и соцобъекты", - уточнил глава Тобольского района.
В труднодоступной местности круглосуточную подачу энергии обеспечивают девять станций.