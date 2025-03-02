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Воспитанники тюменского центра "Родник" погрузились в мир искусства

Общество, 19:52 01 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специализированный концерт юных артистов тюменской детской школы искусств "Гармония" состоялся в стенах Центра комплексной реабилитации "Родник". Мероприятие прошло в рамках программы социокультурной реабилитации детей с особенностями здоровья.

Для многих ребят такие творческие встречи становятся первыми шагами к социализации: дети привыкают к атмосфере концерта, учатся внимательно слушать музыку и наслаждаться искусством. Некоторые даже решаются танцевать вместе с артистами, чтобы продемонстрировать свою открытость миру творчества. Родители, вдохновленные атмосферой, поддерживают юных исполнителей аплодисментами и подпевают знакомые мелодии.

Как отмечают специалисты "Родника", мероприятия подобного формата способствуют социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Они помогают ребятам находить себя в обществе, развивать навыки общения и самовыражения через творчество.

Помимо концертов, в "Роднике" активно работают над развитием творческих способностей ребят: здесь работают кружки по рисованию, лепке, батику, оригами и другим видам искусства. Регулярно проводятся выставки, конкурсы и мастер-классы, включая занятия по арт-терапии и технике эбру. Все эти активности направлены на раскрытие потенциала каждого ребенка и помогают им найти интересное занятие, которое приносит радость и пользу.

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# дети , детская школа искусств , реабилитация , Родник

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