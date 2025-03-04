Повысить финансовую грамотность приглашает школьников и студентов общество "Знание"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Повысить финансовую грамотность приглашает школьников и студентов общество "Знание" с 10 по 28 марта. Уроки доступны во всем Уральском федеральном округе, сообщают организаторы.

В рамках лекций, встреч и интеллектуальных викторин школьникам и студентам расскажут о финансовой безопасности, грамотности, кредитах и кредитной истории, поведенческой экономики.

"Это большая и важная область знаний, затрагивающая все аспекты жизни человека: от планирования бюджета и разумного потребления до принятия стратегических финансовых решений, влияющих на долгосрочную перспективу. Мы хотим сделать такую информацию понятной, доступной и интересной для каждого", — отметил заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Саркис Гюласарян.

Мероприятия проведут федеральные и региональные эксперты, партнеры акции. По словам заместителя генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирины Масловой, совместный проект с Обществом "Знание" — это не только широкая трансляция полезной информации по финансовой тематике. Главная цель повышение знаний и грамотности у потребителей финансовых услуг.