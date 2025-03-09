На пожаре в лифте в Тюмени пострадал один человек

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Сообщение о пожаре лифтовой кабины в многоквартирном доме по ул. Ставропольская, 2 А в Тюмени поступило около 19 часов 8 марта.

Как рассказали в региональном Управлении МЧС России, в ликвидации пожара принимали участие 18 спасателей.

Было задействовано девять единиц основной и специальной техники.

Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. Сотрудники МЧС спасли 15 человек, из них пять детей. Один человек получил травмы.

Причина вечернего происшествия устанавливается.