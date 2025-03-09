  • 9 марта 20259.03.2025воскресенье
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер западный

Тюменская область передала необходимую технику женщинам-участникам СВО

Общество, 13:41 09 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Женщинам-участницам СВО передали необходимое оборудование к 8 Марта. Сбор техники осуществлял центр "Аванпост" совместно с правительством региона, общественными организациями, воспитанниками центра "Воин", "Юнармии", школьниками.

"Хочу сказать огромное спасибо губернатору Тюменской области от женского подразделения "Барс-сармат" за такие великолепные подарки к празднику. Чем можно девочек порадовать — прицелами, средствами обнаружения БПЛА, планшетами. Я хочу поздравить с праздником всех женщин Тюменской области. Девчонки, будьте счастливы, любимы, пусть вас оберегают ваши мужчины. Победа будет за нами", - передала командир женского боевого подразделения операторов БПЛА им. уроженки Запорожской области летчицы-Героя Полины Осипенко добровольческого отряда роботизированных электронных комплексов и систем "Барс-сармат" Юлия Губанова.

Оборудование для женского боевого подразделения в зону СВО доставила заместитель директора центра "Аванпост" Анастасия Попова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гуманитарная помощь , спецоперация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:37 09.03.2025В России появился новый профессиональный праздник
16:15 09.03.2025Тюменский филармонический оркестр сопровождал шоу Игоря Крутого
15:51 09.03.2025В Тюмени для реабилитации детей с инвалидностью применяют роботы-тренажеры
14:48 09.03.2025Тюменцы заводят дома палочников, муравьев и других насекомых

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора