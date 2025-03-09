Тюменская область передала необходимую технику женщинам-участникам СВО
Женщинам-участницам СВО передали необходимое оборудование к 8 Марта. Сбор техники осуществлял центр "Аванпост" совместно с правительством региона, общественными организациями, воспитанниками центра "Воин", "Юнармии", школьниками.
"Хочу сказать огромное спасибо губернатору Тюменской области от женского подразделения "Барс-сармат" за такие великолепные подарки к празднику. Чем можно девочек порадовать — прицелами, средствами обнаружения БПЛА, планшетами. Я хочу поздравить с праздником всех женщин Тюменской области. Девчонки, будьте счастливы, любимы, пусть вас оберегают ваши мужчины. Победа будет за нами", - передала командир женского боевого подразделения операторов БПЛА им. уроженки Запорожской области летчицы-Героя Полины Осипенко добровольческого отряда роботизированных электронных комплексов и систем "Барс-сармат" Юлия Губанова.
Оборудование для женского боевого подразделения в зону СВО доставила заместитель директора центра "Аванпост" Анастасия Попова.