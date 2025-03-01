Более 5,8 млн рублей поступило на благотворительный счет тюменского совета ветеранов в 2024 году

| Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района | Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района

Более 5,8 млн рублей поступило на благотворительный счет "Забота и милосердие" Тюменского районного совета ветеранов в 2024 году. Традиционно эти ресурсы идут на поддержку участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, покупку для них бытовой техники, оплату лечения. Об этом в своих соцсетях рассказала глава Тюменского района Ольга Зимина.

"Сбор средств идет постоянно: от бюджетных организаций, органов власти, предприятий Тюменского района, неравнодушных жителей, которые хотят оказать посильную помощь своим землякам. Продолжим эту традицию и в текущем Году защитника Отечества и героев Тюменской области. Присоединиться может любой желающий", - сказала Ольга Зимина.

С 2022 года основная часть средств расходуется на нужды участников СВО и помощь их семьям. По заявкам командиров воинских подразделений закуплены основы и ткани для плетения маскировочных сетей, пряжа, генераторы, бензопилы, моторные масла, квадрокоптеры, медицинские препараты, тепловые пушки, тепловизионные прицелы и оптические приборы, предметы экипировки и другие необходимые в боевых условиях вещи на сумму более 3,1 млн. руб.

Для семей бойцов за счет собранных средств в районе организованы мероприятия, мастер-классы, экскурсии. Дети получили подарки к праздникам, в случае необходимости семьям оказана ситуативная помощь.