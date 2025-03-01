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СИБУР инвестировал в проект концертного зала Тобольска 140 млн рублей

Экономика, 19:49 13 марта 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

140 млн рублей инвестировал в разработку проекта концертного зала в Тобольске СИБУР. Активное участие компания примет и в строительстве самого объекта. Подрядчика, которые возведет здание определят уже на следующей неделе, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Совместные планы и проекты обсудили на встрече губернатор Тюменской области Александр Моор и директор СИБУРа Михаил Карисалов 13 марта. Правительство региона и компанию связывают многие проекты, в том числе инвестиционные.

"Концертный зал в Тобольске рассчитан почти на 700 зрителей. На его сцене могут выступать лучшие творческие коллективы страны. Это будет современное пространство. Много света, открытые лестницы. При этом принимать в зале смогут и театральное сообщество. Пространство будет создано с учетом всей необходимой для театральных постановок механики сцены", - пояснил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

На втором этаже расположат смотровую площадку, с которой откроется вид на Тобольский Кремль, Иртыш и набережную, которая также предусмотрена мастер-планом туристического каркаса города.

На прилегающей территории концертного зала благоустроят Фестивальную площадь. На улице появится амфитеатр для проведения праздников и концертов. Будут организованы парковки, пешеходные тротуары, игровые зоны и другие объекты.

Сдадут объект в эксплуатацию в 2027 году.

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# Александр Моор , Михаил Карисалов , СИБУР

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