Слет волонтёров-поисковиков пройдет в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Слет волонтёров-поисковиков пройдет в Тюменской области с 20 по 27 мая. Всероссийские учения проводит Национальный центр помощи детям, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Для участия приглашают волонтеров, которые занимаются поиском пропавших людей. Они изучат основы организации штаба, методы тактико-поисковых операций, навыки выживания в природной среде. Пройдут курсы первой помощи, ориентирования на местности. Поработают со специальными техническими средствами и оборудованием.

Проезд до места проведения учений и обратно, проживание и питание осуществляется за счет организатора. Сбор заявок для участия до 31 марта.

Пройти регистрацию здесь.

Возрастное ограничение 16+.