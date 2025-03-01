Слет волонтёров-поисковиков пройдет в Тюменской области
Слет волонтёров-поисковиков пройдет в Тюменской области с 20 по 27 мая. Всероссийские учения проводит Национальный центр помощи детям, сообщает инфоцентр регионального правительства.
Для участия приглашают волонтеров, которые занимаются поиском пропавших людей. Они изучат основы организации штаба, методы тактико-поисковых операций, навыки выживания в природной среде. Пройдут курсы первой помощи, ориентирования на местности. Поработают со специальными техническими средствами и оборудованием.
Проезд до места проведения учений и обратно, проживание и питание осуществляется за счет организатора. Сбор заявок для участия до 31 марта.
Пройти регистрацию здесь.
Возрастное ограничение 16+.