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Работы косторезов Ямала представят в Тобольске

Общество, 08:42 19 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставку "Легенды Ямала" Художественного фонда изделий народных художественных промыслов ЯНАО откроют в арт-пространстве на Челюскинцев, 1 в Тобольске 21 марта.

По информации организаторов, в нее вошли работы мастеров-косторезов Ямала, представителей других регионов России и стран ближнего зарубежья, а также традиционная одежда народов Севера, панно из текстиля и батик.

Для гостей пройдут экскурсии, а для воспитанников Детской школы искусств запланированы мастер-классы.

Проект доступен до 12 мая. Возрастное ограничение: 6+.

Организаторами выступают: ГАУК ЯНАО "Окружной дом ремёсел", детская школа искусств имени Алябьева и АНО "Агентство креативных индустрий "Артмикс" Тобольска.

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# выставка , косторезы , Тобольск

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