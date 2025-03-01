Работы косторезов Ямала представят в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставку "Легенды Ямала" Художественного фонда изделий народных художественных промыслов ЯНАО откроют в арт-пространстве на Челюскинцев, 1 в Тобольске 21 марта.

По информации организаторов, в нее вошли работы мастеров-косторезов Ямала, представителей других регионов России и стран ближнего зарубежья, а также традиционная одежда народов Севера, панно из текстиля и батик.

Для гостей пройдут экскурсии, а для воспитанников Детской школы искусств запланированы мастер-классы.

Проект доступен до 12 мая. Возрастное ограничение: 6+.

Организаторами выступают: ГАУК ЯНАО "Окружной дом ремёсел", детская школа искусств имени Алябьева и АНО "Агентство креативных индустрий "Артмикс" Тобольска.