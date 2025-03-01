Профильные смены "Движения первых" пройдут в Тюменской области

| Фото: "Первые | Тюменская облаcть" ВКонтакте | Фото: "Первые | Тюменская облаcть" ВКонтакте

По пяти направлениям пройдут в Тюменской области тематические профильные смены "Движения первых". Они стартуют 2 мая на площадках детских оздоровительных центров. Регистрация участников продлится до 23 марта, сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

По словам заместителя председателя Совета регионального отделения по проектной деятельности и стратегическому развитию Натальи Музыро, все смены направлены на формирование активной гражданской позиции, поддержку детских инициатив и развитие самостоятельности, ответственности, мотивации к социально значимой деятельности у детей и подростков.

Со 2 по 15 мая состоятся профильные смены "Дипломатия и международные отношения "Умей дружить!" на базе центра "Ребячья Республика" и "Патриотизм и историческая память "Служу Отечеству!" в центре "Алые паруса".

С 12 по 15 мая детский центр им. Гагарина примет участников смены "Культура и искусство "Создавай и вдохновляй!", а с 5 по 18 мая лидеры направления "Волонтерство и добровольчество "Благо Твори!" встретятся на площадке центра "Серебряный бор". Смена "Здоровый образ жизни "Будь здоров!" состоится с 15 по 28 мая в лагере "Дружба".

Участниками профильных смен могут стать обучающиеся первичных отделений "Движения первых" Тюменской области в возрасте от 7 до 17 лет включительно. Участие бесплатное для всех прошедших конкурсный отбор. Для этого необходимо выбрать одну профильную смену, подать заявку на участие в конкурсе и предоставить конкурсные материалы для оценки.

Регистрация по ссылке.