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Трансляция родительского собрания #ВеснаБезДТП

Общество, 16:27 20 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляция родительского собрания #ВеснаБезДТП в преддверии весенних каникул начнется в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в 17 часов.

Спикеры: начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Тюмени - Александр Таратута; заместитель директора департамента образования администрации города Тюмени Анна Ланская; ведущий психолог Регионального центра "Семья" - АУ СОН ТО и ДПО "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" Джамиля Достовалова.

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# родительское собрание

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