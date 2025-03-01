Трансляция родительского собрания #ВеснаБезДТП
Трансляция родительского собрания #ВеснаБезДТП в преддверии весенних каникул начнется в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в 17 часов.
Спикеры: начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Тюмени - Александр Таратута; заместитель директора департамента образования администрации города Тюмени Анна Ланская; ведущий психолог Регионального центра "Семья" - АУ СОН ТО и ДПО "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" Джамиля Достовалова.