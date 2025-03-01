Тюменская область примет участие во Всероссийской акции "Веди родителей в музей"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область примет участие во Всероссийской акции Пушкинской карты "Веди родителей в музей". С 24 марта по 6 апреля при покупке билета по

Пушкинской карте посетитель получит скидку 10 % на покупку двух билетов для родителей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"С удовольствием участвуем в акции! В новогодние каникулы она получила хороший отклик в Юргинском районе. Земляки увидели, что это возможность для родителей и детей интересно провести время вместе, узнать новое о культуре и истории родного края. Еще и с выгодой для семейного бюджета", - сказала зЗаведующая Юргинским краеведческим музеем Галина Семенова.

В рамках акции музей приглашает посетить: иммерсивную экскурсию "В гостях у Кузнецова", посвященную известной купеческой династии района; мультимедийную викторину "Пасхальная"; экскурсию по выставке "Быть героем – жить вечно!"; разные мастер-классы.

Список учреждений культуры региона, участвующих в акции, здесь.