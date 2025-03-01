На дорогах Тюмени работают родительские патрули
День участия родителей в акциях дорожной безопасности проходит в Тюменской области 20 марта, сообщает региональная Госавтоинспекция.
В Тюмени родительские патрули вместе с автоинспекторами проводят разъяснительную работу о необходимости использования детских удерживающих устройств. Эстафету поддержали родители из других муниципалитетов.
"Сотни активных родителей оказывают содействие в работе по снижению аварийности на дорогах области", - рассказал начальник Госавтоинспекции Андрей Миллер.