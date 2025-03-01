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На дорогах Тюмени работают родительские патрули

Общество, 11:30 20 марта 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

День участия родителей в акциях дорожной безопасности проходит в Тюменской области 20 марта, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В Тюмени родительские патрули вместе с автоинспекторами проводят разъяснительную работу о необходимости использования детских удерживающих устройств. Эстафету поддержали родители из других муниципалитетов.

"Сотни активных родителей оказывают содействие в работе по снижению аварийности на дорогах области", - рассказал начальник Госавтоинспекции Андрей Миллер.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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