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Приключенческий триатлон "Побег из Тюремного замка" проведут в Тобольске

Общество, 15:54 20 марта 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Первый приключенческий триатлон в России — "Побег из Тюремного замка" — проведут в Тобольске летом 2025 года.

Об этом сообщил директор АНО "Паркран Затюменский", автор проекта "Роман со спортом" Роман Берестовский на лектории Тюменского агентства развития креативных индустрий 19 марта.

Он полагает, что со временем проект может стать международным, культовым в сфере культуры и спорта.

"Мы нашли много общего с триатлоном в Сан-Франциско — "Побег из "Алькатраса". Тоболський проект планируем сделать еще шире: добавить иммерсивное направление, художественное содержание. Общался на эту тему с директором Тобольского драматического театра, Евгений Викторович (Пономарев - прим. ред.) был крайне удивлен, что спорт и театр могут быть совместимы. Попытаемся сделать совместную насыщенную программу", — поделился Роман Берестовский.

Предполагается, что спортсмены предстанут в виде узников. Организаторы спортивного мероприятия решили инсценировать непростой путь беглецов, проложив маршрут триатлонистов и в нагорной части города, и по реке Иртыш. Для полноты атмосферы задействуют сирены, привлекут служебных собак.

Первый приключенческий триатлон "Побег из Тюремного замка" планируют провести в июле. Директор АНО "Паркран Затюменский" добавил, что проект планируют реализовать вместе с с администрацией Тобольска и компанией СИБУР.

Инна Пахомова

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# бег , спорт , Тобольск , триатлон

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