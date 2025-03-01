Тюменцы приняли участие в интенсиве по адаптации участников СВО к мирной жизни

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Команда Тюменской области прошла обучение по выстраиванию межведомственной работы по адаптации участников СВО к мирной жизни.

Образовательный интенсив "Программа Архитектор систем реабилитации и ресоциализации в условиях СВО" прошел в Мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия — страна возможностей".

За четыре дня тюменцам удалось обменяться знаниями с коллегами из других регионов, пообщаться с опытными экспертами и поработать в региональной группе по созданию пилотного проекта системы реабилитации ресоциализации в Тюменской области.

Как рассказала начальник управления по вопросам соцобслуживания населения и делам инвалидов департамента соцразвития Гульнара Байматова, новые идеи позволят донастроить уже действующую в регионе систему работы.