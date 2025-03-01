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Частное солнечное затмение 29 марта обойдет Тюмень стороной

Общество, 17:46 28 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Частное солнечное затмение 2025 года произойдёт 29 марта. Луна пройдет между Землёй и Солнцем, полностью или частично закрывая его для наблюдателя на Земле.

Частное солнечное затмение происходит в полярных регионах Земли, так что в Тюмени его видно не будет, сообщает обсерватория "Старая Башня" (село Червишево).

"Тень от Луны проходит севернее нас, и в этот раз повезло Ямало-Ненецкому автономному округу и его городам - Салехарду и Новому Уренгою, где Солнце будет закрыто на 11 % и 9 % соответственно, - отмечено в сообщении. - Чем южнее, тем меньше процент покрытия. Так, в Ноябрьске будет 4 %, в Сургуте - 1,5 %, в Нижневартовске - 1 %, а в Тобольске уже не видно совсем".

Максимальная фаза ожидается в 17 часов 5 минут - 17 часов 10 минут местного времени. Это затмение является частным, то есть нигде в мире его нельзя увидеть как полное. Максимальное покрытие составит 93 % и будет наблюдаться на востоке Канады в провинции Квебек.

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