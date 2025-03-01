Две библиотеки Тюменской области стали победителями всероссийского конкурса
Победителями всероссийского конкурса "Золотая полка" признаны библиотеки Тюменской области. Участие в нем приняли 89 модельных библиотек нового поколения, модернизированных в 2023 году.
Библиотеки Тюменской области получили первое место сразу в двух номинациях. В номинации "Лучший фонд модельной общедоступной библиотеки" среди центральных и городских библиотек победила библиотека "Олимп". Приз – 30 книг издательства "Эксмо".
В номинации "Лучший модельный фонд общедоступной библиотеки" среди центральных межпоселенческих или районных библиотек победителем стала Казанская центральная районная библиотека им. И Ермакова. Приз – 100 бестселлеров от издательства "АСТ".
Конкурс проводился при поддержке Министерства культуры России и Российской библиотечной ассоциации.