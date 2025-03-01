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Две библиотеки Тюменской области стали победителями всероссийского конкурса

Общество, 16:17 29 марта 2025

Информационный Центр Правительства Тюменской области | Фото: Информационный Центр Правительства Тюменской области

Победителями всероссийского конкурса "Золотая полка" признаны библиотеки Тюменской области. Участие в нем приняли 89 модельных библиотек нового поколения, модернизированных в 2023 году.

Библиотеки Тюменской области получили первое место сразу в двух номинациях. В номинации "Лучший фонд модельной общедоступной библиотеки" среди центральных и городских библиотек победила библиотека "Олимп". Приз – 30 книг издательства "Эксмо".

В номинации "Лучший модельный фонд общедоступной библиотеки" среди центральных межпоселенческих или районных библиотек победителем стала Казанская центральная районная библиотека им. И Ермакова. Приз – 100 бестселлеров от издательства "АСТ".

Конкурс проводился при поддержке Министерства культуры России и Российской библиотечной ассоциации.

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