1 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется круглый стол "Актуальные проблемы законодательства в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых". 18+

В Тюмени в 10 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) стартуют выставки в рамках проекта "Мастер-Арт". 12+

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция с управляющим Отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталием Левенковым "Поддержка и забота: индексация социальных пенсий, выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и медицинская реабилитация участников СВО". Прямая трансляция пройдет на сайте ИА "Тюменская линия". 18+

В Тюмени в 12 часов в Школе Перспективных наук (ул. 8 Марта, 2, к. 1) начнется лекция, посвящённая Ялтинской конференции, в рамках проекта "Модель историко-политических конференций времен ВОВ". 16+

В Тюмени в 12 часов 30 минут в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Тюменская школа креативных индустрий: объявлен старт заявок". Прямая трансляция пройдет на сайте информационного агентства "Тюменская линия". 18+

В Тюмени в 16 часов на Цветном бульваре (ул. Герцена, 63/1) начнется открытие коворкинг пространства "Улетная точка". 6+

В Тюмени в 18 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1, 1 этаж) начнется пресс-подход, посвященный обменным гастролям в рамках межрегионального проекта "Культурное сотрудничество". 18+

Интересное в этот день:

1828 — в Петербурге торжественно устанавливается первая колонна Исаакиевского собора, в основание которой заложена памятная медаль.

1877 — впервые на русском языке в Мариинском театре была поставлена опера "Аида".

1889 — в Чикаго появилась в продаже первая посудомоечная машина.

1901 — одно из крупнейших кораблекрушений XX века: турецкий корабль "Аслана" разбился на подводных камнях в Красном море; жертвами катастрофы стали 180 человек.

1926 — Антуан де Сент-Экзюпери опубликовал свой первый рассказ "Лётчик".

1931 — прочитаны первые лекции в Крымском медицинском институте (день считается датой основания вуза).

1938 — в Швейцарии состоялась первая широкая презентация растворимого кофе.

1940 — в Нью-Джерси впервые демонстрируется электронный микроскоп.

1960 — запущен спутник TIROS-1, впервые обеспечивший телевещание из космоса.

1981 — в СССР введён регулярный переход на летнее время.

2004 — выдана первая в мире лицензия для осуществления полётов на орбиту — для частного управляемого космического корабля "SpaceShipOne".