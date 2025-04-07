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Весенние полевые работы начались в Тюменской области

Губернатор, 11:40 07 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Весенние полевые работы стартовали в Тюменской области. К раннему весеннему боронованию приступили сельхозпредприятия Бердюжского района. Это необходимо, чтобы сохранить влагу в земле, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В целом наш агропромышленный комплекс к посевной готов. Завершается создание запасов семян, удобрений и горюче-смазочных материалов. Техника тоже в порядке, может выйти в поля хоть сейчас. Важно, что большая часть ресурсов, необходимых для посевной, приобреталась предприятиями за счёт собственных средств", - сказал губернатор.

Он отметил, что в регионе сохраняются меры государственной поддержки. В этом году сельхозпредприятиям удалось получить значительно больше льготных кредитов, чем в прошлом году. Их общая сумма превысила 1,9 млрд рублей. Кроме того, с использованием поддержки областного бюджета аграрии приобрели 116 единиц сельхозтехники.

"Посевные площади в регионе составят почти миллион гектаров. По традиции ждем от наших аграриев достойного урожая", - добавил Александр Моор.

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# Александр Моор , АПК , весенне-полевые работы

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