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Янина Чернявская представит Тюмень в финале международного кейс-чемпионата по РКИ

Общество, 09:18 03 апреля 2025

www.tyumsmu.ru

Преподаватель подготовительного отделения для иностранцев Тюменского государственного медицинского университета Янина Чернявская стала финалисткой Весеннего международного кейс-чемпионата по РКИ (русский язык как иностранный). Финал конкурса состоится 12 мая, сообщает пресс-служба вуза.

"Я веду занятия на подготовительном курсе ТМУ для студентов из Африки и Азии. География слушателей в этом году очень широкая. Большой плюс моей работы в том, что я сразу вижу ее результаты: приятно наблюдать за прогрессом ребят, которые начинают осваивать русский язык почти с нуля и к концу образовательного курса могут уверенно выражать свои мысли", - рассказала Янина Чернявская.

Организатором кейс-чемпионата выступает Институт русистики. В нем участвуют преподаватели РКИ из 26 стран мира. Конкурсанты соревнуются в разработке методических материалов и рабочих листов для занятий, основанных на реальных ситуациях. Отборочный тур состоит из 10 кейсов, которые открываются для решения каждую неделю. На одном из этапов Янина Чернявская набрала 9,8 балла из 10 возможных. Конкуренция была острой, средний балл первой десятки участников составил 9,47.

Конкурсанты представили свои решения для обучения иностранных студентов приветствиям и формам обращения в различных ситуациях. Жюри оценивало оригинальность и наглядность ответов, возможность их использования другими преподавателями, соответствие методическим принципам преподавания РКИ.

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