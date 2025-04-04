Тюменская область полностью готова к пожароопасному сезону

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область готова к пожароопасному сезону 2025 года. Для ликвидации пожаров планируется привлечь более 2,5 тыс. человек и свыше 1 тыс. 200 единиц техники.

Об этом заявил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов на пресс-конференции в пресс-центре информагентств "Тюменская линия" и "Интерфакс" 4 марта.

"Наибольшая опасность возникновения природных пожаров в весенний период как раз приходится на апрель-май. Когда старая сухая трава становится горючим веществом и погодные условия, если устанавливается сухая ветреная погода, способствуют возгоранию. В это время класс пожарной опасности обычно растёт большими темпами. Последние годы основная причина возникновения природных пожаров - это человеческий фактор, поэтому наша главная задача предотвратить такие возгорания либо, если они случаются, минимизировать ущерб", - уточнил Леонид Остроумов.

В этом сезоне будут традиционно задействованы лесопожарные формирования Тюменской авиабазы, региональное управление МЧС России, арендаторы, пожарные подразделения региона и добровольцы.

Также в режиме реального времени ведется круглосуточное наблюдение за лесами с помощью спутников и системы видеомониторинга, который осуществляют 104 камеры. Их радиус действия при хорошей погоде составляет до 25 км. Всего они покрывают 76 % земель лесного фонда. Организован и авиационный контроль, усилено ежедневное наземное патрулирование с применением беспилотников. Проводятся профилактические рейды с привлечением правоохранительных органов, ведутся разъяснительные беседы с жителями региона, распространяются памятки и листовки.

"Добавлю, что в прошлом году Тюменская авиабаза реализовала проект по сокращению времени реагирования на термоточки. При космомониторинге выявляются термические аномалии с координатами и необходимо определить, пожар это или нет. По федеральному нормативу нам даётся 180 минут для того, чтобы распознать ее, нам же удавалось термоточки идентифицировать за 112 минут. В этом году задача не снижать этот уровень, а добиться того, чтобы ещё сократить время, оптимизируя процессы", - отметил Леонид Остроумов.

Напомним, что пожароопасный сезон объявили в Тюменской области с 1 апреля. С 5 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. Нельзя будет посещать леса, разводить костры на полях и использовать пиротехнику, сжигать мусор, порубочные остатки, сухую траву, хворост, горючие материалы.

Виктория Макарова