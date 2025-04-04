Областной конкурс "Достойные потомки великой России" стартует в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый отборочный этап областного межнационального конкурса "Достойные потомки великой России" состоится в Тюмени в колледже искусств (ул. Республики, 152) 5 и 6 апреля. В течение двух дней на суд жюри будут представлены более 270 номеров от коллективов и исполнителей из Тюмени, Тюменского, Ярковского и Нижнетавдинского районов. Выступления начнутся в 9 часов. С творческими номерами в разных номинациях выступят представители национальных общественных объединений, учреждений образования, культуры, вузов и ссузов.

"Межнациональный конкурс "Достойные потомки Великой России" проводится в Тюменской области впервые и является продолжением детского фестиваля "Радуга", который много лет проходил в регионе. Однако если в "Радуге" показать свои таланты могли участники до 18 лет, то на конкурсе "Достойные потомки великой России" проявить себя могут также студенты и молодежь до 23 лет", - рассказала заместитель председатели регионального отделения Ассамблеи народов России Людмила Шабанова.

Всего на конкурс поступило свыше 600 заявок из всех 26-ти муниципальных образований и городских округов. В концертных номерах будут задействованы более 3 тыс. человек. Предусмотрены четыре возрастные группы: от 7 до 10, от 11 до 13, от 14 до 17, от 18 до 23 лет включительно. Участники выступят в номинациях: "Вокал", "Хореография", "Инструментальное исполнение на национальных инструментах", "Художественное слово" и в спецноминации "Моя Родина".

Следующий отборочный этап состоится в Ишиме 12 апреля. Здесь выступят представители Сорокинского, Казанского, Бердюжского, Сладковского, Абатского, Армизонского, Викуловского, Ишимского районов и Ишима. 19 апреля в Ялуторовске оценят участников из Омутинского, Упоровского, Исетского, Аромашевского, Юргинского, Ялуторовского районов, Голышмановского и Заводоуковского округов, города Ялуторовска. 27 апреля в Тобольске свои номера покажут представители Уватского, Тобольского, Вагайского районов и города Тобольска.

Гала-концерт межнационального конкурса "Достойные потомки Великой России" состоится 24 мая в Тюмени.

Конкурс приурочен к Году защитника Отечества в России, Году героев в Тюменской области и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Любовь Голышева