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Уникальные артефакты античности представили тюменцам на новой выставке в Словцова

Общество, 20:14 04 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

75 произведений искусства XVIII века из коллекции князей Юсуповых и Голицыных, хранящихся в музее-заповеднике "Архангельское", представили публике на новой выставке "Античность. Век Просвещения. Сюжеты" в музейном комплексе им. Словцова 4 апреля в Тюмени. Многие работы показали впервые.

Директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров приветствовал собравшихся, поблагодарил организаторов и отметил уникальность открываемой экспозиции.

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"В Тюменской области ежегодно проходит несколько сотен выставок, но эта одна из немногих показывает античность в таком разнообразии. Она дает возможность каждому из нас прикоснуться к периоду, который во многом сформировал культуру человечества", - отметил он.

По словам директора музейного комплекса Ивана Панасенко, подготовка к выставке была волнительной. "Приятно работать с ведущими федеральными музеями, одним из которых без сомнения является "Архангельское", не зря его называют "подмосковный Версаль". Рады представить тюменцам выставочный проект и желаем ему счастливого пути", - подчеркнул руководитель.

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Заместитель генерального директора по выставочной и научно-просветительской деятельности государственного музея-заповедника "Архангельское" Ольга Нестерцева отметила, что античность – это то, на чем стоит человечество.

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"Уверена, что вы все знаете эти сюжеты: Сизифов труд, Троянский конь, двенадцать подвигов Геракла. Освежите в памяти греческие и римские мифы и легенды и вновь приходите на выставку, чтобы она заиграла новыми гранями. Большое счастье, что в свое время наш музей-усадьба был национализирован, это помогло сохранить коллекцию", - рассказала она.

Ольга Нестерцева отметила красоту Тюмени и теплый прием, добавила, что после реставрации "Архангельского" выставка в музее-усадьбе станет постоянной и больше уже никуда не поедет.

Среди экспонатов гравюры Франческо Пиранези, запечатлевшие руины Помпеи, полотна французских и итальянских мастеров, таких как Франсуа Лемуан, Луи Гоффье, Якопо Амигони, Марианно Росси, Паоло Батони, а также редкие образцы фарфора, созданные в Мейсене, Вене и мастерских усадьбы Архангельское.

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Отдельное место в экспозиции занимает коллекция скульптур: бюсты Аполлона Бельведерского, Гомера, Еврипида и философов, созданные в XVIII–XIX веках по античным образцам. Они воссоздают атмосферу классического идеала, который был предметом восхищения и подражания в эпоху Просвещения.

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Уникальной частью выставки является собрание редких книг князя Николая Юсупова, включающее издание трудов великого Гиппократа 1595 года, античных философов и литераторов, а также научные сочинения по архитектуре, нумизматике и искусству.

На выставке "Античность. Век Просвещения. Сюжеты" жители и гости Тюмени окунулись в мир древности, увиденный глазами образованных людей XVIII столетия, для которых античные идеалы стали неотъемлемой частью интеллектуального и художественного поиска.

По словам тюменки Ольги Солощенко, ей было интересно вспомнить известные сюжеты античной истории и мифологии.

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"Рассмотрела трактовку западноевропейских мастеров в последующие времена. Тему выставки считаю раскрытой, уровень артефактов – высоким, а пространство – грамотно организованным. Понравилась информационная составляющая выставки" - сказала она.

Гостье из Башкирии Сирене Сахаповой особенно понравилась картина Помпео Джироламо Батони "Венера и Амур". Кстати, эту картину художник написал по заказу Николая Юсупова-старшего.

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Сирена только вчера приехала в Тюмень в гости, а уже сегодня посетила выставку. "Обожаю живопись, сама немного рисую для души, потрясена красотой экспозиции", - поделилась она.

Добавим, выставка продлится до 6 июля. Она организована музейным комплексом им. Ивана Словцова и государственным музеем-заповедником "Архангельское". Стоимость билета составит 300, а льготного - 200 рублей.

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Инна Кондрашкина

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# выставка , Музейный комплекс им , Словцова

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