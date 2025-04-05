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Тюменские бойцы СВО получили технику повышенной мощности от земляков

Общество, 13:01 05 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Квадроцикл повышенной мощности получили бойцы инженерно-саперного подразделения 35-й мотострелковой бригады. Технику приобрели за счет средств благотворительного счета "Победа" в Тюмени.

Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев в своих соцсетях. Также в зону специальной военной операции передан бензиновый генератор мощностью для добровольческого батальона "Барс-11". Пожертвовал его тюменский предприниматель Владислав Захаров. Вместе со своей командой он систематически оказывает помощь бойцам, ранее они передали на фронт три автомобиля УАЗ.

Организацию доставки в часть взяло на себя Тюменское областное отделение общественной организации ветеранов "Боевое братство". Также Максим Афанасьев поблагодарил за вклад генерального директора ООО "ЦС-Моторс" Виктора Пушкарева, который ежемесячно приобретает для бойцов технику.

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# бойцы , гуманитарная помощь , Максим Афанасьев , СВО , счет Победа , техника

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