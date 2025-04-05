ТРЦ Тюмени присоединились к акции "Тотальный диктант"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

27 площадок встретили желающих написать "Тотальный диктант" в Тюмени 5 апреля. Вместе с традиционными - на базе ТюмГУ, областной думы, городской администрации, библиотек - проверить грамотность можно было в торгово-развлекательных центрах. Так, в "Солнечном" собрались более 20 любителей русского языка.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для диктанта здесь отвели площадку на четвертом этаже здания. Каждому участнику выделили отдельное рабочее место, ручку и блокнот в подарок. Перед началом организаторы провели инструктаж и показали шуточный выпуск акции "Хобости", в котором с приветственным словом с экрана обратился директор фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков.

"Эта акция - наше выражение безмерной любви к русскому языку и русской культуре. Сегодня диктант пишут в сотнях городов, миллионы человек на всех континентах, в десятках стран по всему миру. Вместе с нами садятся за парты и те, кто изучает русский язык как иностранный", — сказал он.

В этом году автором текста диктанта стала писатель, сценарист, лауреат Международного почетного диплома Андерсена Марина Москвина. Ее произведение "В поисках чудесного" состоит из четырех частей, тюменцам досталась вторая из них - "Косточка мамонта". В "Солнечном" его прочитала актриса молодежного театра "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко Екатерина Зорина.

Узнать свои результаты участники смогут уже после 15 апреля. Проверять работы будут учителя русского языка тюменских школ и студенты-филологи. Итоги и диплом появятся в личном кабинете на сайте акции - для этого нужно ввести свои данные и кодовое слово, которое участники сами указали на бланке.

"Сегодня для меня уже второй "Тотальный диктант", первый писала в 2017 году. Тогда получила пятерку и решила, что буду участвовать в акции каждый год. Однако все никак не получалось очно попасть на площадку, наконец нашла время и возможность. В целом не могу сказать, что было сложно, текст очень интересный и легко воспринимается на слух", - поделилась одна из участниц Елена.

Напомним, в этом году акция проходит в 21 раз, Тюменская область принимает в ней участие в 15 раз.

Евгения Шевцова