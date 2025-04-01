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Тюменская компания получила патент на огнеупорный контейнер

Экономика, 10:34 24 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Контейнер для сбора твердых бытовых отходов с огнеупорным мешком создали в тюменском обществе с ограниченной ответственностью "АгроПласт". На изделие получили патент.

Технический директор компании Андрей Шевелев рассказал, что этот вид контейнеров пришел на смену финским.

"Во всех контейнерах используются мягкие мешки, стойкие к гниению, но неустойчивые к горению. У эксплуатирующих компаний возникают проблемы по их демонтажу и дальнейшей замене. Мы пошли по пути металла: основной корпус металлический, а разгрузочную стяжку оставили мягкой, что нам позволило предотвратить смерзание при ее разгрузке. Мы подожгли своё изделие и успешно выгрузили горящий мусор. Таким образом, наш контейнер прошел испытание, все выдержал", - пояснил Андрей Шевелев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Патент на изобретение ООО "АгроПласт" получило в конце 2024 г. С появлением в линейке нового вида контейнера открыли дополнительный цех. Огнеупорных изделий в нем намерены выпускать от 100 до 150 в год. В числе заказчиков есть компании из Тюмени, Новосибирска, Омска и Кургана. Помощь в продвижении импортозамещенной продукции оказывают специалисты Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер".

"С нашими партнёрами мы выстраиваем кооперационные цепочки. И, грубо говоря, делая одно изделие, с нами вместе участвуют ещё четыре компании", - отметил технический директор.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Компания "АгроПласт" появилась на рынке в 2019 году. Занимается производством крупногабаритных изделий из пластика: погреба, септики, емкости до 5-10 кубометров.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководитель направления по взаимодействию с участниками Строительно-индустриального кластера Наталья Баженова добавила, что компания вошла в кооперационную цепочку при регистрации в Минпромторге РФ.

"Их продукция относится к импортозамещению, они используют новые технологии в своей деятельности. Помогаем компании строить внутри кластера кооперационные цепочки", - уточнила Наталья Баженова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Всего на сегодня 75 компаний из разных регионов страны входят в Строительно-индустриальный кластер. Общий объем выручки – 78 млн рублей.

Анжела Лебедева

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# импортозамещение , контейнеры , строительно-индустриальный кластер

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