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В чем опасность трудоголизма, рассказала тюменский психолог

Общество, 09:22 06 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трудоголизм, несмотря на его кажущуюся положительную сторону, является фактором кризиса профессионального развития и результатом стресса. В чем суть этого явления, рассказала психолог регионального центра "Семья" Екатерина Быкова.

Первый "звоночек", по мнению эксперта, это отрицание самого фактора, оправдание занятости по 16 часов в день желанием, вырасти по карьерной лестнице или улучшить благосостояние семьи. На самом же деле это психологическая защита. Одержимые работой, как средством достижения цели, иногда серьезно нарушают профессиональную этику, становятся конфликтными, проявляют жестокость во взаимоотношениях.

Поскольку это фактор кризиса, он так же, как и выгорание, может сопровождаться сомнением по поводу уровня своей компетенции, профессиональной беспомощностью и, как это ни странно прозвучит, пассивностью. То есть трудоголик может имитировать занятость, а по факту не выполнять поставленные задачи.

Человек тратит всю жизненную энергию на работу, полностью погружен в этот мир, постоянно оправдывает свою отвлеченность от личной жизни. Для него такое положение вещей становится небезопасным, если, например, его сократят или компания прекратит свое существование, пишет "Тюменская область сегодня".

С трудоголизмом надо действовать по схеме зависимостей. В частности, проверять свои рабочие часы, отменить всю сверхурочную занятость, работать только на работе, а также регулярно выделять конкретное время для отдыха. Стоит исключить контакты с людьми, которые перекладывают на вас свои проблемы и эмоции.

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