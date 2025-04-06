Литературные семинары проведут для тюменцев филологи и писатели

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Литературные семинары для участников конкурса "Гришинские проталины" проведут филологи и писатели. На занятиях они разберут конкурсные работы тюменцев.

Для участников от 15 до 17 лет семинар по прозе и поэзии проведет доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы ТюмГУ Наталья Рогачева. Для участников от 18 до 35 лет семинар по поэзии проведет поэт, доктор философских наук Владимир Богомяков, семинар по прозе — критик, литературный редактор Артур Томский.

Конкурс "Гришинские проталины" посвящен памяти тюменского поэта и журналиста Александра Гришина. Именно он в свое время был ведущим литературной рубрики "Проталины" для молодых писателей в газете "Тюменские известия".

Принять участие в конкурсе смогут тюменцы в возрасте от 15 до 35 лет включительно. По 7 мая ведется прием заявок и работ на свободную тему в номинациях "Проза" и "Поэзия".

Возрастное ограничение: 12+.