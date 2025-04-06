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В Ишимском районе в озере утонул мужчина

Общество, 16:38 06 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Мужчина утонул на оз. Песьяново вблизи с. Второпесьяново Ишимского района 6 апреля. Из воды его извлекли прибывшие на место спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования.

"В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Жителям Тюменской области напоминают, что нахождение на льду водоемов день ото дня становится все опаснее. Лед тает практически с каждым часом, меняя свою структуру, и в любую секунду может провалиться под человеком.

Если вы стали свидетелем происшествия на водоеме, сообщите об этом по телефону 112.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , утонувший

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