Тюменцы обсудили варианты сотрудничества будущего кампуса с университетами Республики Узбекистан

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Возможные варианты сотрудничества будущего кампуса делегация региона, в которую входят представители ТюмГУ и ТИУ, обсудила с крупными индустриями и технологическими университетами Республики Узбекистан. Серия переговоров прошла и с представителями из иностранных министерств энергетики, высшего образования, науки и инноваций, Академии наук.

"Ключевая основа сотрудничества - это выстраивание механизма решения конкретных технологических задач индустрий Узбекистана. Межвузовская кооперация планируется, в первую очередь, в области проведения совместных прикладных исследований", - сказал начальник управления развития образовательной среды департамента образования и науки Тюменской области Даниил Павлович.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Стороны выразили заинтересованность в реализации совместных научно-технологических проектов в нефтегазовой отрасли, нефтехимии и агро- биотехнологий, пишет информационный центр правительства региона.

Напомним, межуниверситетский кампус в Тюмени строится в рамках реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодёжь и дети".