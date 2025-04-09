От тюменских студентов ждут заявки на всероссийский конкурс научно-исследовательских работ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на X Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов стартовал и продлится до 16 мая. Итоги подведут на научном форуме "Наука будущего — наука молодых" осенью, сообщает Минобрнауки РФ.

Конкурс охватывает 10 научных направлений: агро-, био- и продовольственные технологии, науки о жизни, медицину, инженерные науки, экологию и другие. Рассчитан для студентов и аспирантов российских вузов и научных организаций в возрасте до 35 лет.

Подать заявку и ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте.