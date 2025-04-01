Программу "Клавесин 2.0" представит тюменский камерный оркестр

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Программу "Клавесин 2.0" представит оркестр "Камерата Сибири" в Тюменской филармонии 19 апреля. Художественный руководитель и главный дирижёр – Фаузия Тажина.

Как сообщает Тюменское концертно-театральное объединение, клавесин всегда считался аристократическим инструментом, украшавшим салоны и залы богатейших людей Европы. Именно поэтому в старину его делали из дорогих сортов дерева.

"Одно время за клавесином приходилось сидеть дирижеру, причем он умудрялся левой рукой играть, а правой руководить музыкантами. Примечательно, что диапазон концертного клавесина середины XVIII века был шире, чем у фортепиано, которое его чуть позже вытеснило", - отметили организаторы.

В концерте принимают участие лауреаты международных конкурсов: Екатерина Предвечнова (клавесин, Новосибирск) и Александр Кащеев (скрипка).

В программу вошли произведения: Хенрика Гурецкого "Концерт для клавесина и струнных", Шнитке "Concerto grosso № 1" и Пуленка "Сельский концерт для клавесина".

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

Врзрастное ограничение: 12+.