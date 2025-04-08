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В Тюмени завершили реконструкцию коллектора по Московскому тракту

Общество, 15:13 08 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт железобетонного коллектора в районе дома №137 по Московскому тракту завершен. Специалисты заменили два участка трубы диаметром 630 мм, протяженностью 100 метров, на трубы из современных полимеров и установили два канализационных колодца, сообщает Тюменский водоканал.

После проведенных работ повысилась надежность системы канализации района в границах улиц Ставропольская, Магнитогорская, Закалужская.

"Коллектор нуждался в срочном ремонте. Были обнаружены расхождения стыков, что привело к просадке асфальта. Работы осложнялись тем, что трубопровод находится на шестиметровой глубине и в обводненном грунте", - рассказал руководитель группы производственного отдела "Росводоканал Тюмень" Виталий Мусиенко.

Росводоканал Тюмень Росводоканал Тюмень ﻿

Реконструкцию коллектора проводили открытым способом. Чтобы избежать осыпания грунта при производстве работ, стенки котлована укрепили металлическими шпунтами длиной 9 м.

Все работы проведены без ограничения услуг водоснабжения и водоотведения. Аварийный участок выведен из эксплуатации и забутован.

Благоустройство территории и асфальтирование проведут в мае.

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# Росводоканал Тюмень

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