Уроки СИМ-безопасности проведут для тюменских школьников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уроки СИМ-безопасности пройдут для тюменских школьников. Их проведут специалисты экспертного центра "Лаборатория безопасности" и сотрудники Госавтоинспекции, сообщает региональная ГАИ.

Уроки пройдут в школах, на детских площадках во дворах, а также в скверах и жилых зонах.

"С началом прокатного сезона Госавтоинспекция предвидит риски ДТП с участием детей, управляющих электросамокатами. В минувшем году в регионе произошло 54 ДТП с участием детей на СИМ, один ребенок погиб, 52 травмированы. Проводя уроки СИМ-безопасности мы стремимся уменьшить эти риски", – сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Урок СИМ-безопасности специально для тюменских школьников разработала специалист экспертного центра Юлия Шалупова. Методические разработки будет распространены в школы области, чтобы педагоги вместе со своими учениками смогли изучить все нюансы безопасной езды на электросамокатах в преддверии лета.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции планируют провести на площадях, бульварах, местах массового скопления тюменцев практические занятия "Школы СИМ-безопасности" совместно с кикшеринговыми компаниями.