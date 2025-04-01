Студенты Тюменского нефтепроводного колледжа проходят практику в "Транснефть – Сибири"

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

26 студентов Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа (ТНПК, учредитель – АО "Транснефть – Сибирь") проходят практику на объектах организации. Еще 44 студента направлены в другие организации системы "Транснефть".

Обучающиеся будут стажироваться в течение двух с половиной месяцев по трем профессиям: "слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики", "электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования", "машинист технологических насосов и компрессоров" (оператор НППС).

Кроме того, на объекты предприятия для прохождения производственной практики прибыли 11 студентов Канашского транспортно-энергетического техникума – будущие линейные трубопроводчики и слесари по ремонту технологических установок.

Производственная практика проводится по итогам теоретического курса и промежуточной аттестации. Закрепление полученных в ходе обучения навыков проходит под руководством опытного наставника из числа высококвалифицированных рабочих и инженерного состава.

Студенты ТНПК получают основные навыки по эксплуатации технических устройств и оборудования с соблюдением всех требований промышленной безопасности и охраны труда. Практиканты обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, а также жильем.

Практика непосредственно на производственном объекте, где выпускники ТНПК продолжат свой трудовой путь, имеет очень важное значение. Они не только изучают азы профессии, закрепляют полученные теоретические знания и практические навыки, но и знакомятся с коллективом, с корпоративной и производственной культурой. После трудоустройства этот опыт поможет им быстрее адаптироваться и влиться в коллектив.

"Примечательно и то, что в 2025 году в России отмечается 85-летие системы среднего профессионального образования. Поэтому наши студенты чувствуют большую ответственность перед своими наставниками как в колледже, так и на производстве и хотят показать максимум знаний, умений и навыков, полученных в стенах колледжа. Это искренне радует и вселяет надежду, что их трудовой путь сложится успешно", – отметил директор ТНПК Евгений Парамонов.