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Мать участника СВО Инна Михайловская отметила важность и актуальность "Боевого кадрового резерва"

Общество, 14:37 11 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный проект "Боевой кадровый резерв" крайне важен для Тюменской области.

Наш регион, по убеждению матери участника СВО Инны Михайловской, просто нуждается в таких сильных, волевых, прошедших боевой путь ребятах. "У меня был опыт общения с ребятами, которые находятся в зоне специальной военной операции, и с теми, кто вернулись и стали ветеранами, - рассказала она. - И я хочу сказать, что они другие. Побывав там, за ленточкой, как мы говорим, они сильно меняются. У них совершенно меняется сознание, и они готовы уже и сердцем и душой служить своей земле на гражданке. Поэтому мы ждем, когда этот проект завершится, обучение пройдет, и очень надеемся, что наш регион пополнится такими сильными подготовленными кадрами, как управленческого плана, так и коммерческого. А еще педагогов ждем для патриотического воспитания подрастающего поколения".

ИА "Тюменская линия"

Инна Михайловская пожелала всем участникам проекта, дошедших до стадии тестирования, удачи.

"Во-первых, не надо волноваться, а во-вторых, - верить в себя, - обратилась она к участникам проекта. – Спокойненько так сесть, и пройти этот этап. Главное всегда знать и понимать, что все будет хорошо"!

Напомним, что 661 человек пройдет этап тестирования в программе "Боевой кадровый резерв Тюменской области". С 11 по 13 апреля участники пройдут обязательное тестирование, которое было разработано на основе программы Высшей школы госуправления. По итогам определят тех, кто будет проходить онлайн-собеседование. Подробнее о "Боевом кадровом резерве" можно почитать на официальном сайте.

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# Боевой кадровый резерв , СВО

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