Мать участника СВО Инна Михайловская отметила важность и актуальность "Боевого кадрового резерва"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный проект "Боевой кадровый резерв" крайне важен для Тюменской области.

Наш регион, по убеждению матери участника СВО Инны Михайловской, просто нуждается в таких сильных, волевых, прошедших боевой путь ребятах. "У меня был опыт общения с ребятами, которые находятся в зоне специальной военной операции, и с теми, кто вернулись и стали ветеранами, - рассказала она. - И я хочу сказать, что они другие. Побывав там, за ленточкой, как мы говорим, они сильно меняются. У них совершенно меняется сознание, и они готовы уже и сердцем и душой служить своей земле на гражданке. Поэтому мы ждем, когда этот проект завершится, обучение пройдет, и очень надеемся, что наш регион пополнится такими сильными подготовленными кадрами, как управленческого плана, так и коммерческого. А еще педагогов ждем для патриотического воспитания подрастающего поколения".

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Инна Михайловская пожелала всем участникам проекта, дошедших до стадии тестирования, удачи.

"Во-первых, не надо волноваться, а во-вторых, - верить в себя, - обратилась она к участникам проекта. – Спокойненько так сесть, и пройти этот этап. Главное всегда знать и понимать, что все будет хорошо"!

Напомним, что 661 человек пройдет этап тестирования в программе "Боевой кадровый резерв Тюменской области". С 11 по 13 апреля участники пройдут обязательное тестирование, которое было разработано на основе программы Высшей школы госуправления. По итогам определят тех, кто будет проходить онлайн-собеседование. Подробнее о "Боевом кадровом резерве" можно почитать на официальном сайте.