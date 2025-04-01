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Технологии с тюменского TNF пополнят арсенал крупных недропользователей

Общество, 17:32 12 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники Технологических дней Промышленно-энергетического форума (TNF), который пройдет в Тюмени в сентябре 2025 года, получат дополнительные возможности для презентации своих продуктов и услуг крупному недропользователю. В продвижении проектов поможет Ассоциация "Нефтегазовый кластер", сообщает пресс-служба форума.

В отбор Технологического брокера "Нефтегазового кластера" попадут лучшие проекты, поданные на Технологические дни TNF. Это флагманский формат форума, в рамках которого разработчики и производители демонстрируют свои решения крупным представителям нефтегазового рынка.

Особенно востребованы Tехдни у малого и среднего бизнеса. На TNF есть возможность напрямую поговорить с потенциальным заказчиком, получить обратную связь по своему проекту, узнать о технологических потребностях недропользователей. В 2024 году на участие в Техднях поступило 270 заявок, из них 56 прошли отбор.

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# TNF , нефтегазовый кластер

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