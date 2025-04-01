Метеорологи скорректировали прогноз по паводку в Казанском районе

| Фото: скриншот видео из телеграм-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из телеграм-канала Александра Моора

Метеорологи скорректировали прогноз по паводковой обстановке на р. Ишим. Отметка "опасное явление" у с. Ильинка Казанского района может быть достигнута к 18 апреля. Об этом сообщает губернатор Тюменской области Александр Моор.

"При этом вода прибывает медленнее, чем в прошлом году", — отметил он.

Для получения оперативной информации в муниципалитетах по руслу Ишима активно используют БПЛА.

"О работе по подготовке к паводку главы Казанского, Ишимского, Викуловского, Абатского районов и города Ишима отчитались на оперативном совещании. Работа продолжается в плановом режиме", — подчеркнул Александр Моор.