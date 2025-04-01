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Тюменские журналисты привели в порядок свой сквер

Общество, 16:52 15 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работники тюменских СМИ общими усилиями навели порядок в Сквере журналистов – это территория между улицами Логунова и Фёдорова.

Тюменским журналистам, по мнению председателя тюменского областного Союза журналистов Павла Девайкина, очень повезло.

"Не каждая профессия может похвастаться собственным сквером на карте города, - заявил он в беседе с корреспондентом "Тюменской линии". – И это единственная точка, которая сегодня в целом объединяет всех представителей нашей профессии".

Тюменские представители СМИ не первый год в разном составе приводят свой сквер в порядок. 15 апреля 2025 года здесь высадился целый десант вместе с главой города, с городской администрацией.

"Отлично проводим время, - подчеркнул глава тюменского медиасообщества. - Мы уже успели обсудить с главой города, какие совместные мероприятия могли бы тут проходить. От интерактивных экранов до малых архитектурных форм, посвященных медиа. Интерес к тому, чтобы эта площадка стала жить какой-то еще содержательной жизнью есть".

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Глава Тюмени Максим Афанасьев с удовольствием вспомнил свои первые школьные субботники.

"Это были хорошие годы, когда нас приучали к общественно-полезному труду, - подчеркнул он. - Осень начиналась у нас с работы в полях, когда мы убирали урожай то картошки, то морковки. И еще это была возможность в нестандартной ситуации сформировать команду, проявить себя в дружественной обстановке с термосами и бутербродами. А весной город всегда находился в руках школьников - мы деревья белили, листву прошлогоднюю сгребали. И это всегда было таким понятным и традиционным весенним днем, когда, как и в каждом доме в городе начиналась уборка. Мы и сейчас детей наших должны воспитывать в таком духе".

Городской фестиваль "Чистое дело" - это пример формирования культуры общественно-полезного труда и уважительного отношения и любви к родному городу, считает Максим Афанасьев.

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В этом году традиционный весенний субботник в Тюмени трансформируется в городской фестиваль "Чистый город — общее дело".

Все желающие принять участие в создании комфортной городской среды могут обратиться в свою районную управу. Организаторы приглашают как профессиональные сообщества, так и просто неравнодушных горожан присоединиться к общегородскому мероприятию.

Борис Олейник

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# Максим Афанасьев , Павел Девайкин , сквер , субботник

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