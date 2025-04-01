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Ландшафтный пожар тушат в районе п. Туринский Тюменского района

Происшествия, 21:44 15 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Ландшафтный пожар ликвидируют сотрудники МЧС, Авиабазы и противопожарной службы области в районе п. Туринский Тюменского района 15 апреля.

"Пожар действует на площади около 7 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении задействовано 4 единицы техники и 9 человек", - сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , ландшафтный пожар

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