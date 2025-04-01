Фуат Сайфитдинов прокомментировал новую льготу для жен участников СВО по транспортному налогу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новая льгота для жен участников спецоперации поможет упорядочить семье расходы на содержание собственного автотранспорта. Об этом заявил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов на 38-м заседании, комментируя новую меру поддержки участников СВО.

"Депутаты продолжили важную законодательную практику, которая направлена на поддержку участников специальной военной операции. Ранее мы принимали аналогичный закон, где освобождали от транспортного налога бойцов. Сегодня ввели такую меру поддержки для их жен", - добавил он.

Напомним, что льгота рассчитана на одно транспортное средство в семье с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Виктория Макарова