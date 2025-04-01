  • 17 апреля 202517.04.2025четверг
  • USD82,5892
    EUR93,3356
  • В Тюмени 2..4 С 7 м/с ветер западный

Фуат Сайфитдинов прокомментировал новую льготу для жен участников СВО по транспортному налогу

Общество, 14:26 17 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новая льгота для жен участников спецоперации поможет упорядочить семье расходы на содержание собственного автотранспорта. Об этом заявил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов на 38-м заседании, комментируя новую меру поддержки участников СВО.

"Депутаты продолжили важную законодательную практику, которая направлена на поддержку участников специальной военной операции. Ранее мы принимали аналогичный закон, где освобождали от транспортного налога бойцов. Сегодня ввели такую меру поддержки для их жен", - добавил он.

Напомним, что льгота рассчитана на одно транспортное средство в семье с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# облдума , Фуат Сайфитдинов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 17.04.2025Ремонтные работы на Никольском взвозе в Тобольске завершат ко Дню города
15:21 17.04.2025Выпускники Тюменской области чаще выбирают для сдачи ЕГЭ обществознание и еще три предмета
14:37 17.04.2025Пресс-конференция о безопасности детей на велосипедах, мототранспорте и СИМ
14:26 17.04.2025Фуат Сайфитдинов прокомментировал новую льготу для жен участников СВО по транспортному налогу

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора