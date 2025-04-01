Жены бойцов СВО в Тюменской области смогут воспользоваться льготой при уплате транспортного налога за 2024 год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Супругов участников специальной военной операции в Тюменской области освободили от уплаты транспортного налога на одну машину в семье с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Депутаты регионального парламента приняли законопроект единогласно на 38 заседании облдумы 17 апреля.

По словам инициатора, руководителя фракции ЛДПР Владимира Сысоева, это позволит упростить получение льготы для семей участников СВО.

"Правительство региона ее полностью поддерживает. Более того, мы выступили за то, чтобы распространить нововведение уже на налоговый период 2024 года. Депутаты проголосовали за эти изменения единогласно", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Льгота действовала в регионе с 2022 года, добавил он. Но поскольку мера поддержки носит заявительный характер, то не все военнослужащие могли подать соответствующую заявку. Теперь это вправе будут сделать жены военнослужащих.

Инна Кондрашкина