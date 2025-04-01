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Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Тюменской области

Общество, 14:33 19 апреля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Юго-западный с переходом на северо-западный ветер, скорость которого составит 8-13 метров в секунду, ожидается в Тюменской области 20 апреля. Днем в отдельных районах прогнозируются порывы 15-20 метров в секунду.

Силами подрядных организаций на федеральных трассах круглосуточно производится патрулирование автодорог и производится превентивная обработка во избежание гололёда, сообщает Уралуправтодор. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве.

Водителей просят быть внимательными, не препятствовать работе дорожной техники, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. При необходимости в оказании помощи можно позвонить по телефону 8-800-200-63-06.

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