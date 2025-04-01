Более двух тысяч жителей Тюменской области написали "Диктант ЖКХ"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 395 жителей Тюменской области стали участниками второй всероссийской акции "Диктант ЖКХ". Большинство из них показали хороший результат: от 18 до 22 баллов из возможных 25. В среднем тестирование заняло 5-7 минут.

Напомним, диктант проходил с 20 марта по 20 апреля в рамках партийного проекта "Единой России" "Школа ЖКХ" при поддержке Минстроя РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Задания касались сферы управления многоквартирными домами, защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.

"В Тюменской области к акции присоединились как специалисты отрасли: представители управляющих компаний, ТСЖ, так и рядовые жильцы, в том числе студенты. Это говорит о том, что тема ЖКХ всенародная. Зачастую качество услуг во многом зависит от активности собственников и нанимателей жилья, от их включенности в процесс управления домом. Спасибо всем, кто уделил время, чтобы проверить и расширить свои знания в этой сфере", - отметил региональный координатор партпроекта "Школа ЖКХ", заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов.

Для тех, кто желает лучше ориентироваться в отрасли ЖКХ, работает портал проекта. Здесь можно восполнить существующие пробелы, больше узнать о работе управляющих компаний, контроле за их деятельностью, нюансах капитального ремонта и повышения энергоэффективности зданий.

Евгения Шевцова